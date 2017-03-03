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Дни берлинского кино пройдут в Москве

News_detailed_picture© Центр документального кино

С 13 по 15 марта в Центре документального кино (ЦДК) в Музее Москвы состоится фестиваль «Дни Берлинского кино в Москве».

В программе четыре фильма: «Oh Yeah, Berlin», который знакомит зрителя с несколькими представителями берлинской клубной сцены, которые, следуя своей страсти и при минимальных финансовых средствах, создают неповторимую «берлинскую атмосферу», семейная драма «Лотта», переворачивающая с ног на голову традиционное распределение ролей между женщиной и мужчиной, психологический триллер «Homesick», объединяющий качества артхаусного и зрительского кино, и «Ночной кошмар» — радикально смелый и необычный фильм о молодом поколении.

Расписание:

«Дни берлинского кино в Москве» организованы Федеральной Землей Берлин и приурочены к 25-ю партнерства столиц России и Германии.

Фестиваль проводится при поддержке Гёте-Института и Правительства Москвы

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