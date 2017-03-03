Дни берлинского кино пройдут в Москве© Центр документального кино
С 13 по 15 марта в Центре документального кино (ЦДК) в Музее Москвы состоится фестиваль «Дни Берлинского кино в Москве».
В программе четыре фильма: «Oh Yeah, Berlin», который знакомит зрителя с несколькими представителями берлинской клубной сцены, которые, следуя своей страсти и при минимальных финансовых средствах, создают неповторимую «берлинскую атмосферу», семейная драма «Лотта», переворачивающая с ног на голову традиционное распределение ролей между женщиной и мужчиной, психологический триллер «Homesick», объединяющий качества артхаусного и зрительского кино, и «Ночной кошмар» — радикально смелый и необычный фильм о молодом поколении.
Расписание:
- 13 марта в 19:30 — «Oh Yeah, Berlin» (2015), реж. Арт Бумиллер;
- 14 марта в 19:00 — «Лотта» (Lotte, 2016), реж. Юлиус Шультхайс;
- 13 марта в 21:00 — «Homesick» (2015), реж. Якоб М. Эрва;
- 15 марта в 19:00 — «Ночной кошмар» (Der Nachtmahr, 2015), реж. Akiz.
«Дни берлинского кино в Москве» организованы Федеральной Землей Берлин и приурочены к 25-ю партнерства столиц России и Германии.
Фестиваль проводится при поддержке Гёте-Института и Правительства Москвы
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