Студенты ИПСИ представят выставку о 2000-х годах

6 марта в Государственной галерее на Солянке в Москве откроется итоговая выставка студентов Института проблем современного искусства 2014/16 учебного года, посвященная 2000-м годам.

Выставка под названием «Что-то пошло не так» подготовлена 17 студентами в рамках исследования в ходе семинарского курса Ильи Будрайтскиса «Введение в теорию истории».

14 марта на выставке состоится дискуссия «Когда закончились 2000-е?» с участием куратора, главного редактора «Художественного журнала» Виктора Мизиано, социолога Григория Юдина (ВШЭ) и художника, преподавателя ИПСИ Стаса Шурипы. Ведущий — куратор выставки Илья Будрайтскис.

«Вероятно, единственным знаменателем 2000-х является выраженное отсутствие общности, молчаливый и уверенный отказ социума от претензий на коллективную биографию. — считает куратор. — Незавершенные 2000-е каждый должен прожить в одиночестве, и это одиночество начинает восприниматься как главный признак комфорта. Эта выставка — не просто полифония частных историй, но робкая попытка склеить, наложить их друг на друга, кропотливо создавая коллаж 2000-х. А значит — сделать пусть небольшой, но уверенный общий шаг к завершению этой странной эпохи».

Выставка «Что-то пошло не так» в Государственной галерее на Солянке продлится до 30 марта.



