 
14:19 3 марта 2017Новости
5600
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Студенты ИПСИ представят выставку о 2000-х годах

News_detailed_picture© kudamoscow.ru

6 марта в Государственной галерее на Солянке в Москве откроется итоговая выставка студентов Института проблем современного искусства 2014/16 учебного года, посвященная 2000-м годам.

Выставка под названием «Что-то пошло не так» подготовлена 17 студентами в рамках исследования в ходе семинарского курса Ильи Будрайтскиса «Введение в теорию истории».

14 марта на выставке состоится дискуссия «Когда закончились 2000-е?» с участием куратора, главного редактора «Художественного журнала» Виктора Мизиано, социолога Григория Юдина (ВШЭ) и художника, преподавателя ИПСИ Стаса Шурипы. Ведущий — куратор выставки Илья Будрайтскис.

«Вероятно, единственным знаменателем 2000-х является выраженное отсутствие общности, молчаливый и уверенный отказ социума от претензий на коллективную биографию. — считает куратор. — Незавершенные 2000-е каждый должен прожить в одиночестве, и это одиночество начинает восприниматься как главный признак комфорта. Эта выставка — не просто полифония частных историй, но робкая попытка склеить, наложить их друг на друга, кропотливо создавая коллаж 2000-х. А значит — сделать пусть небольшой, но уверенный общий шаг к завершению этой странной эпохи».

Выставка «Что-то пошло не так» в Государственной галерее на Солянке продлится до 30 марта.

Комментарии

Сегодня на сайте

Время «ДДТ»Colta Specials
Тест: Время «ДДТ» 

Образовательный проект «Твоя история» представляет: вспомни новейшую историю нашей страны по песням Юрия Шевчука

3 марта 201769130
Балабанов и империяОбщество
Балабанов и империя 

Что делать с «неудобными» местами у Балабанова, как раз теми, за которые его любят патриоты? Мария Кувшинова предлагает новый ответ

2 марта 2017153910
КипишСовременная музыка
Кипиш 

Как устроена Boiler Room — международная серия закрытых вечеринок и глобальная платформа продвижения андеграундной музыки

1 марта 201725250
Furious like a childColta Specials
Furious like a child 

Художественная гимнастика, домашнее ателье и гендерные стереотипы в фотопроекте Марго Овчаренко

1 марта 201734090