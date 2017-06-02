Российская премьера фильма «Деньги» Робера Брессона состоится в «Пионере»

21 марта книжный магазин Pioner Bookstore и издательство Rosebud представят в московском кинотеатре «Пионер» российскую премьеру отреставрированной версии фильма Робера Брессона «Деньги» (L'argent, 1983).

Фильм, снятый по мотивам рассказа Льва Толстого «Фальшивый купон», получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. Мировая премьера отреставрированной версии состоялась на Венецианском кинофестивале в 2016 году.

Показ в «Пионере» приурочен к изданию двух книг французского режиссера — «Заметок о кинематографе» и сборника интервью «Брессон о Брессоне», — которые выходят в издательстве Rosebud. Фильм «Деньги» представит кинокритик и издатель Виктор Зацепин, после показа в книжном магазине Pioner Bookstore пройдут обсуждение и автограф-сессия.

«Последний фильм французского режиссера поражает той самой экономией средств, о которой только и говорится в "Заметках...". — пишут организаторы показа на сайте кинотеатра «Пионер». — Как позднему Толстому, чтобы сказать многое, достаточно было малой формы, так Брессон довольствуется простыми средними и крупными планами, достигая абсолютной выразительности. Чеканный и в то же время ненарочитый монтаж, ощущаемое присутствие актеров-натурщиков, использование цвета: "Деньги" — это выпущенное звено между Эйзенштейном и Тарковским, с которым Брессон разделил награду Каннского фестиваля 1983 года».







