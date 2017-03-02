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Антон Батагов представит в Гнесинке новый альбом

News_detailed_picture© Дирекция образовательных программ

31 марта в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных состоится встреча с композитором и пианистом Антоном Батаговым, на которой он расскажет о релизе нового альбома – рок-кантаты «Тот, кто ушел туда».

Премьера 75-минутного произведения, написанного на древние буддийские тексты, прошла в Петербурге и Москве в прошлом году. Альбом с записью рок-кантаты «Тот, кто ушел туда» выйдет 31 марта.

«Рок — это всегда горячо, это от первого лица. В той рок-музыке, которую я с детства любил, — в музыке Yes, Genesis, King Crimson и многих других — мне всегда виделось соединение горячей авторской температуры и при этом созерцательности. И в моей рок-кантате я хотел почувствовать то же самое», — говорит композитор.

Зарегистрироваться на встречу с Антоном Батаговым в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных можно здесь.

Встреча входит в программу цикла открытых мастер-классов и дискуссий с артистами в московских школах искусств «Диалоги», который организует Дирекция образовательных программ департамента культуры Москвы. Во встречах цикла также примут участие композитор Александр Маноцков, балерина Мария Александрова, актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин, фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

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