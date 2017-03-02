Антон Батагов представит в Гнесинке новый альбом© Дирекция образовательных программ
31 марта в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных состоится встреча с композитором и пианистом Антоном Батаговым, на которой он расскажет о релизе нового альбома – рок-кантаты «Тот, кто ушел туда».
Премьера 75-минутного произведения, написанного на древние буддийские тексты, прошла в Петербурге и Москве в прошлом году. Альбом с записью рок-кантаты «Тот, кто ушел туда» выйдет 31 марта.
«Рок — это всегда горячо, это от первого лица. В той рок-музыке, которую я с детства любил, — в музыке Yes, Genesis, King Crimson и многих других — мне всегда виделось соединение горячей авторской температуры и при этом созерцательности. И в моей рок-кантате я хотел почувствовать то же самое», — говорит композитор.
Зарегистрироваться на встречу с Антоном Батаговым в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных можно здесь.
Встреча входит в программу цикла открытых мастер-классов и дискуссий с артистами в московских школах искусств «Диалоги», который организует Дирекция образовательных программ департамента культуры Москвы. Во встречах цикла также примут участие композитор Александр Маноцков, балерина Мария Александрова, актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин, фронтмен группы Tesla Boy Антон Севидов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
новости
Вчера
19:28Сирийская армия снова заняла Пальмиру
19:06Антон Батагов представит в Гнесинке новый альбом
17:03Группа «ДаДим» устраивает выставку «После Сидура»
15:41Минкульт предлагает штрафовать за перекупку билетов
14:55Присуждена Притцкеровская премия
12:24На «Электрозаводе» покажут спектакль об Александре Коллонтай
11:27Еврейский музей готовит новую выставку русского авангарда из региональных музеев
1 марта 2017
18:09«Радио Свобода» проведет онлайн-показы фильма «Место Горенштейна»
17:49Открыт десятый сезон премии «Просветитель»Все новости