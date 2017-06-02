Группа «ДаДим» устраивает выставку «После Сидура»© «После Сидура» / Facebook
11 марта в Музее Вадима Сидура в Москве откроется выставка «После Сидура», которую готовят московские художники Дима Горячкин и Даша Делоне (группа «ДаДим»).
Выставку, посвященную классику отечественной скульптуры ХХ века, они рассматривают как «попытку вновь очертить круг фундаментальных проблем творчества автора: места и роли художника в мире и культуре, его отношений с обществом, властью и историей».
«ДаДим»:
«Вадим Сидур был не только выдающимся скульптором, чьи работы можно поставить в один ряд со скульптурами Генри Мура и Альберто Джакометти. Он был одним из первых отечественных художников, обратившихся в послевоенное время к христианскому символизму. Со дня смерти скульптора минуло уже тридцать с лишним лет, но то, борьбе с чем Сидур посвятил свою жизнь: опасные эксперименты над природой, глобальные политические и военные конфликты и, наконец, прямое насилие людей друг над другом — всё это вновь определят сегодня нашу повестку дня. И мы видим, что его работы, проникнутые состраданием и любовью к человеку, ощущением бесконечной ценности жизни, сегодня актуальны не менее, чем при жизни автора. Сегодня это то, мимо чего не может пройти ни обычный культурный человек, ни, тем более, художник».
Выставка «После Сидура» продлится до 23 апреля.
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