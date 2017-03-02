Минкульт предлагает штрафовать за перекупку билетов

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Министерство культуры разработало законопроект, который вводит административный штраф за нарушение порядка реализации билетов на выставки и спектакли.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкульта, законопроект направлен в заинтересованные ведомства на согласование и уже согласован ФАС России.

«Законопроект вводит административную ответственность в виде административного штрафа, который будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, нарушающих порядок реализации билетов», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект вносит изменения в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и в Кодекс об административных правонарушениях, он нацелен на усовершенствование правил реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств, и музеями.

Продавать билеты смогут либо организации культуры, либо уполномоченные ими лица на основании соответствующих договоров. В законопроекте содержатся положения, «наделяющие организации культуры правом устанавливать требования к оформлению и контролю билетов на проводимые мероприятия, в том числе предусматривающие идентификацию посетителей по документам, удостоверяющим их личность».

Вводится норма, в соответствии с которой билеты, приобретенные в нарушение порядка, поддельные билеты и билеты, содержащие исправления, являются недействительными и не дают права на посещение культурных мероприятий. Также законопроект содержит отдельные положения о порядке возврата билетов.



