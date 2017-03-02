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Присуждена Притцкеровская премия

News_detailed_picture© Javier Lorenzo Domínguez / Pritzker Architecture Prize

1 марта объявлены лауреаты Притцкеровской премии 2017 года. Ими стали Рафаэль Аранда, Карме Пижем и Рамон Вилальта, основатели каталонской архитектурной фирмы RCR Arquitectes.

Как сообщает Artforum, главная архитектурная награда в мире впервые присуждена сразу нескольким архитекторам, что подчеркивает признание возросшего значения коллективных практик в современной архитектуре.

Представители Испании стали лауреатами Притцкеровской премии во второй раз в ее истории (в 1996 году премии был удостоен архитектор Рафаэль Монео).

Рафаэль Аранда, Карме Пижем и Рамон Вилальта работают совместно с 1988 года, когда была основана фирма RCR Arquitectes. Их проекты «объединяют ландшафт и архитектуру в зданиях, теснейшим образом связанных с местом и временем», отмечает сайт Притцкеровской премии.

Притцкеровская премия вручается с 1979 года, среди ее лауреатов были Фрэнк Гери, Оскар Нимейер, Заха Хадид, Рем Колхас, Петер Цумтор и Шигеру Бан. В прошлом году премию получил чилийский архитектор Алехандро Аравена.

Церемония награждения лауреатов 2017 года состоится 20 мая в Токио, они получат бронзовую медаль и грант в размере 100 тысяч евро.

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