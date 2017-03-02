На «Электрозаводе» покажут спектакль об Александре Коллонтай

На «Электрозаводе» покажут спектакль об Александре КоллонтайАлександра Коллонтай на Второй международной конференции женщин-коммунисток. Москва. 1921© «Советская Россия»
7 марта на площадке «Трансформатор.doc» на территории «Электрозавода» в Москве будет представлен спектакль «Тихая революция», посвященный первой женищне-министру в истории, первой советской феминистке Александре Коллонтай (1872-1952).
«Этот спектакль не имеет ничего общего с пропагандой радикального феминизма. — говорит режиссер Вика Привалова. — Важно увидеть личность за великой идеей».
Третий акт «Тихой революции» посвящен акции «Тихий пикет» Дарьи Серенко, которая примет участие в спектакле.
«Трансформатор.doc» — экспериментальная площадка московского театра документальной пьесы «Театр.doc» — открылась в декабре 2016 года. Адрес: ул. Электрозаводская, д. 21 (вход между проходными №2 и №3).
Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана в Независимый благотворительный центр «Сестры»
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