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«Радио Свобода» проведет онлайн-показы фильма «Место Горенштейна»

News_detailed_picture© Юрий Векслер / YouTube

Вечером в четверг, 2 марта, в день 15-летия со дня смерти писателя, драматурга и киносценариста Фридриха Горенштейна (1932-2002) на главной странице сайта «Радио Свобода» начнутся показы документального фильма Юрия Векслера «Место Горенштейна».

Фильм был номинирован на премию «Лавр», участвовал в фестивале «Артдокфест», онлайн-фестивале «Новой газеты», кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке, сообщает «Радио Свобода».

На фестивале лучших русскоязычных документальных фильмов в Нью-Йорке в 2016 году картина была удостоена диплома «Современная русская литература на экране».

Показы фильма на сайте «Радио Свобода» продолжатся до 18 марта — в этот день исполнится 85 лет со дня рождения Фридриха Горенштейна.

Автор фильма, журналист Юрий Векслер создал и ведет на сайте «Радио Свобода» раздел «Миры Горенштейна» с биографией писателя, воспоминаниями о нем, его романами, пьесами, интервью, фотографиями, сценариями фильмов и литературной критикой.





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