Фильм «Ученик» получил семь номинаций на «Нику»Кадр из фильма «Ученик»© «Вольга»
Сегодня, 1 марта, в Москве объявлены номинанты 30-й Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника». Наибольшее число номинаций – семь – у фильма «Ученик» Кирилла Серебренникова.
Об этом сообщает «Интерфакс». В шести категориях номинированы «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Монах и бес» Николая Досталя, в пяти — «Рай» Андрея Кончаловского и «Коллектор» Алексея Красовского.
Все эти фильмы, а также «Дама пик» Павла Лунгина будут соревноваться за «Нику» в номинации «Лучший игровой фильм». На звание лучшего режиссера претендуют Досталь, Кончаловский и Серебренников.
В номинации «Лучшая женская роль» представлены Юлия Высоцкая («Рай»), Наталья Павленкова («Зоология») и Ксения Раппопорт («Дама пик»), в номинации «Лучшая мужская роль» — Михаил Ефремов («Хороший мальчик»), Тимофей Трибунцев («Монах и бес») и Константин Хабенский («Коллектор»).
Лауреатом премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссер Александр Сокуров, специальный приз академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа получит Александр Митта, спецприз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» будет вручен Андрею Плахову, приз Совета академии «За достижения в телевизионном кинематографе» присужден картине Павла Бардина «Салам Масква».
Всего на конкурс в этом сезоне было представлено 109 фильмов: 51 игровой, 32 документальных и 26 анимационных.
Победители будут объявлены 28 марта в Театре имени Моссовета.
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