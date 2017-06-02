Объявлены планы ГЦСИ на 2017 год

Вид экспозиции выставки «Жизнь живых». Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе «РОСИЗО», Нижний Новгород, Арсенал. 2016 © Владислав Ефимов / Пресс-служба РОСИЗО-ГЦСИ

Сегодня, 1 марта, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» объявил планы на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба РОСИЗО-ГЦСИ, выставочный зал, расположенный в главном здании комплекса московского ГЦСИ, станет постоянной региональной площадкой в Москве. Его программа откроется 10 марта выставкой «Жизнь живых» , подготовленной Волго-Вятским филиалом ГЦСИ (кураторы Алиса Савицкая и Артем Филатов).

В течение года выставочный зал московского ГЦСИ станет площадкой для проектов региональных филиалов: Балтийский филиал представит персональную выставку калининградского художника Юрия Васильева «Russian Red» (куратор Евгений Уманский), Средневолжский филиал — проект, посвященный истории старейшей в России Ширяевской биеннале современного искусства (кураторы Неля и Роман Коржовы), Уральский филиал — масштабное исследование «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала» (куратор Владимир Селезнев), завершит 2017 год итоговая выставка программ и форматов работы арт-резиденций.

Среди региональных проектов ГЦСИ, запланированных на 2017 год, исследовательский проект «Труд — цель, идея...» (куратор Евгений Иванов), который будет представлен в конце марта в Сибирском филиале (Томск), в течение года Средневолжский филиал ГЦСИ в сотрудничестве с Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина проведет серию персональных выставок современных художников под общим названием «Вогла. Ноль».

Летом в нижегородском Арсенале откроется проект «Простые чувства» (кураторы Валентин Дьяконов, Анастасия Полозова и Алиса Савицкая) — заключительная часть выставочной трилогии, посвященной современному искусству в локальном контексте.

14 сентября откроется 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

ГЦСИ также планирует провести ряд кураторских проектов, конференций и круглых столов, продолжатся курсы лекций по истории современного искусства куратора и исследователя Антонио Джеузы, в начале весны философ Кети Чухров представит программу выступлений и лекций «Искусство как институт глобализованной современности».

Кроме того, в этом году состоится перезапуск премии «Инновация». 6 марта будет представлен новый фирменный стиль премии, начент работу ее новый сайт, а также откроется прием заявок. Выставка номинантов пройдет в Москве во второй половине мая, а в конце весны состоится церемония награждения лауреатов.



