Премия «Резонанс» открыла сезон

До 1 апреля открыт прием заявок на соискание III Всероссийской премии «Резонанс» для молодых авторов (до 35 лет) и СМИ, пишущих об академической музыке и музыкальном театре.

Заявки принимаются по адресу resonanceaward@gmail.com в двух номинациях:

«Лучший критический текст об академической музыке и музыкальном театре»;

«Лучшее СМИ, пишущее об академической музыке и музыкальном театре».

Победители в номинации «Лучший текст» получат 150 000, 75 000 и 50 000 рублей (премии I, II и III степени). Лучшее СМИ и авторы, которые вошли в шорт-лист, будут приглашены на Дягилевский фестиваль. Организаторы возместят гостям расходы на дорогу и проживание.

В номинации «Лучший текст» принимаются рецензии, статьи, репортажи, эссе, тексты на стыке с очерком, портретной зарисовкой и другими художественно-публицистическими жанрами. Работы должны быть опубликованы на русском языке не раньше 25 апреля 2016 года. Объем — от 3000 знаков с пробелами. Текст может быть размещен в СМИ, на сайте университета, колледжа, консерватории, в любительских или студенческих изданиях, на платформе syg.ma, в студенческих сборниках.

Нельзя номинировать на премию интервью и тексты, опубликованные только в авторских блогах, социальных сетях, на сайтах театров и в театральных буклетах.

Автором текста-номинанта должен быть гражданин России, которому еще не исполнилось 36 лет.

Лауреатов премии объявят 15 мая на Дягилевском фестивале. Церемония награждения пройдет в Пермском театре оперы и балета. В этот день назовут не только лучшее СМИ и авторов лучших текстов, но и обладателя Почетной премии. Ее получит критик, который, по мнению жюри, сыграл важную роль в сохранении и развитии культурного наследия России.

Премию «Резонанс» в 2014 году учредили Пермский театр оперы и балета, Фонд поддержки искусства «Камера Обскура» (Петербург) и Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникации Пермского края.

Лауреатами II Всероссийской премии «Резонанс» стали тексты Наталии Сурниной (II степень) и Аи Макаровой (III степень), Людмила Григорьевна Ковнацкая (Почетная премия). Премии за лучший текст I степени и за лучшее СМИ присуждены не были.



