Классические мюзиклы Голливуда покажут в четырех городах России

С 8 по 11 марта в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит три классических мюзикла, каждый из которых отмечает новый этап развития голливудского музыкального фильма – «Поющие под дождем» (1959), «Звуки музыки» (1965) и «Кабаре» (1972).

«Жанр "киномюзикл" часто воспринимается как исключительно романтический, развлекательный и несерьезный, — отмечают организаторы показов. — Тем не менее, он представляет собой сложное и многоуровневое произведение, которое предполагает размышление и рефлексию, а со временем становится не просто жанром, но способом говорить о проблемах взаимодействия человека и истории, политики и частной судьбы».

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Екатеринбург, кинотеатр «Салют»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все три фильма в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».



