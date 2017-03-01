Классические мюзиклы Голливуда покажут в четырех городах России© «Иноекино»
С 8 по 11 марта в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит три классических мюзикла, каждый из которых отмечает новый этап развития голливудского музыкального фильма – «Поющие под дождем» (1959), «Звуки музыки» (1965) и «Кабаре» (1972).
«Жанр "киномюзикл" часто воспринимается как исключительно романтический, развлекательный и несерьезный, — отмечают организаторы показов. — Тем не менее, он представляет собой сложное и многоуровневое произведение, которое предполагает размышление и рефлексию, а со временем становится не просто жанром, но способом говорить о проблемах взаимодействия человека и истории, политики и частной судьбы».
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 8 марта в 19:00 — «Поющие под дождем»
- 10 марта в 19:30 — «Звуки музыки»
- 11 марта в 18:00 — «Кабаре»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 8 марта в 19:30 — «Поющие под дождем»
- 10 марта в 19:30 — «Звуки музыки»
- 11 марта в 18:00 — «Кабаре»
Екатеринбург, кинотеатр «Салют»
- 8 марта в 19:30 — «Поющие под дождем»
- 10 марта в 19:30 — «Звуки музыки»
- 11 марта в 19:30 — «Кабаре»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 8 марта в 18:00 — «Поющие под дождем»
- 10 марта в 19:00 — «Звуки музыки»
- 11 марта в 18:00 — «Кабаре»
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все три фильма в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».
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