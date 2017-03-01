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Кинофестиваль «Дух огня» объявил программу

News_detailed_picture© XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух Огня»

С 3 по 9 марта в Ханты-Мансийске пройдет XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В его программе 100 фильмов из 25 стран мира.

В международный конкурс вошли восемь фильмов:

  • «Алмазный остров» (Diamond Island, Камбоджа-Франция-Германия-Катар-Таиланд), реж. Дэви Шу;
  • «В последние дни города» (In the Last Days of the City, Египет-Германия-Великобритания-ОАЭ), реж. Тамер Эль-Саид;
  • «Дни Франции» (Jours de France, Франция), реж. Жером Ребо;
  • «Зеленый, белый, зеленый» (Green White Green, Нигерия), реж. Абба Т. Макама;
  • «Недолгая остановка» (Short Stay, США), реж. Тед Фендт;
  • «Последняя семья» (Ostatnia rodzina, Польша), реж. Ян П. Матушиньский;
  • «Тетраграмматон» (Tetragrammaton, Россия-Украина-Израиль, мировая премьера), реж. Клим Козинский;
  • «Трясина» (Paul, Португалия), реж. Марселу Феликс.

«Определенно, это самые яркие и разнообразные дебюты за последний год, чьи премьеры состоялись на самых престижных смотрах мира (Канны, Берлин, Венеция, Торонто). — говорит председатель отборочной комиссии фестиваля Борис Нелепо. — Программа намеренно подобрана очень разнообразной, чтобы отобразить все тенденции и поиски современного кинематографа».

Жюри международного конкурса: Павел Чухрай (председатель), лауреат «Золотого медведя» Берлинале Желимир Жилник (Сербия), лауреат «Золотого леопарда» Локарно Милагрос Мументалер (Аргентина) и Чжан Синьи (Китай).

В конкурсе российских дебютов участвуют 12 картин, еще пять будут показаны в специальной программе «Фильмы студентов мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова» (сам Александр Сокуров приедет на фестиваль в качестве почетного гостя), в программу конкурса короткого метра вошли 16 фильмов, в том числе новая работа Павла Пепперштейна «Внученьки».

Также в расписании юбилейного «Духа огня» ретроспектива классика югославского кино Карпо Годины, творческие встречи, выступления российских музыкантов, программы фильмов для детей и семейного просмотра «Твое кино» и «Дня семьи на кинофестивале». В 120 муниципальных кинозалах городов и поселков Югры будет представлена внеконкурсная программа из 30 фильмов. В работе фестиваля примут участие 160 кинематографистов, в том числе 40 иностранных.

Победитель «Духа огня» получит 600 тысяч рублей, ему будет вручен главный приз фестиваля — «Золотая тайга».

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