Онлайн-кинотеатрам потребуются прокатные удостоверения© Colta.ru
Министерство культуры обязало онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для демонстрации фильмов в интернете. На онлайн-магазины и сайты телеканалов новые правила не распространяются.
Об этом говорится в опубликованных на сайте министерства пояснениях к постановлению правительства о поправках в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».
Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 21 декабря 2016 года, к трем способам использования фильма, для которых нужно было получать прокатное удостоверение (показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе и показ фильма в кинозале и прокат фильма на материальном носителе), добавило «показ фильма другими техническими способами».
В конце прошлого года после публикации постановления правительства пресс-служба Минкульта разъяснила, что «прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей», но к показам в онлайн-кинотеатрах это не относится.
Теперь Минкульт поясняет, что «под показом фильма другими техническими способами следует понимать любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети Интернет, за исключением демонстрации фильма в кинозале, демонстрации фильма средствами телевидения (включая онлайн-версии телеканалов)».
Также правило не распространяется на онлайн-магазины. В то же время «деятельность онлайн-кинотеатров по доведению фильмов до всеобщего сведения путем онлайн-просмотра (VOD streaming) является показом фильма в понимании Закона и относится к такому способу использования фильма как показ фильма другими техническими способами».
Представители отрасли прокомментировали ситуацию «Ведомостям». По словам директора «Интернет-видео» Алексея Бырдина, Минкульт «поставил вне закона весь рынок онлайн-видео», новые правила «несут в себе огромный коррупционный потенциал». Гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина считает, что они «убивают отрасль онлайн-видео в России».
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