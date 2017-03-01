Программа Международного Мемориала на март

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Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на март 2017 года.

Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, 5/10)

4 марта — Якунинские чтения «Время сбываться надежде заветной»

Программа:

14:00—14:10 Ярослав Чистов, виолончель, И.С. Бах, Прелюдия и фуга из Сюиты №5 для виолончели соло до минор

14:10—14:20 Вступительное слово. Валерий Борщев, Елена Волкова.

14:20—14:40 Протоиерей Георгий Эдельштейн «Мифологизация истории РПЦ МП в прошлом и настоящем»

14:40—15:00 Священник Яков Кротов «Реституция совести»

15:00—15:10 Ирина Карацуба, историк, «О. Георгий Чистяков об отце Глебе Якунине»

15:10—15:20 Мария Баранова, флейта, И.С. Бах, Соната ля минор

15:20—15:30 Елизавета Натапова, скрипка, И.С. Бах, Соната №2 для скрипки соло ля минор, 4-я часть аллегро ля минор

15:30—15:50 Елена Волкова «Био-богословие оптимизма, или Почему пушно-меховой?»

15:50—16:05 Лев Пономарев «Церковные вызовы гражданскому обществу»

16:05—16:15 Михаил Обрубов, гитара, «Ангел», «Без спроса» (авторские песни)

16:15—16:35 Елена Санникова «Христианство и атеизм: нужен ли диалог?»

16:35—16:45 Владимир Альтшуллер, гитара, песни А. Галича

16:45—17:00 Стихи о. Глеба читает Владимир Мезенцев.

17:00—17:30 Дискуссия, воспоминания.

17:30 Чаепитие

10 марта — Встреча с Еленой Зубковой

(в цикле «Историк за верстаком»)

Область научных интересов историка, профессора кафедры истории России новейшего времени РГГУ Елены Зубковой — социальная и политическая история России/СССР второй половины XX века: послевоенное общество, советская система, общественные настроения и общественное мнение, частная жизнь, социальные маргиналы и практики включения/исключения, история Прибалтики.

Цикла «Историк за верстаком» организуют Вольное историческое общество и Международный Мемориал. Руководители проекта: Константин Морозов и Никита Соколов.

Цикл рассчитан на историков, студентов и аспирантов исторических факультетов, а также всех, кто интересуется исторической наукой и ее проблемами.

14 марта в 18:30 — Круглый стол «Мастерская художника как пространство свободной культуры»

(в рамках семинара «От цензуры и самиздата к свободе печати»)

Продолжение разговора о неофициальной культурной жизни Москвы в 1950-е — 1980-е годы.

15 марта — Конференция «Февральская революция 1917 года и "путь Февраля": нереализованный потенциал, место и значение в истории России»

21 марта в 13:00 — Центр «СОВА». Презентация двух докладов по событиям 2016 года

Доклады:

«Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им» (авторы: Наталия Юдина и Вера Альперович)

«Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства» (автор: Мария Кравченко). В презентации примут участие авторы докладов и Александр Верховский, директор Центра «СОВА».

Основные тезисы:

-- ультраправое движение создает новые структуры и ищет новые союзы, пытаясь преодолеть глубокий кризис 2014–2015 годов;

-- правоохранительные органы продолжают оказывать давление на это движение;

-- механизмы «противодействия экстремизму» развиваются, но преимущественно за счет внедрения новых репрессивных инициатив;

-- расширяется преследование за «экстремистские высказывания», особенно в интернете, а вместе с тем растет и количество злоупотреблений в правоприменении;

-- под давлением оказываются ультраправые и джихадисты, а также те, кто выступают в поддержку Украины и ряд мирных религиозных групп.

В докладах представлена статистика преступлений ненависти и противодействия «экстремистской деятельности», включая данные о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства.

29 марта в 19:00 — Показ фильма «Слишком свободный человек» (2016)

(в рамках Международного фестиваля документального кино «Документальная среда»)

Режиссер: Вера Кричевская

Продюсеры: Евгений Гиндилис, Михаил Фишман, Вера Кричевская

Авторы: Михаил Фишман, Вера Кричевская

31 марта и 1 апреля — Банные чтения

До 20 марта в выставочном зале «Мемориала» работает звуковая инсталляция Йохена Лангнера и Андреаса фон Вестфалена «Horchposten 1941 / Я слышу войну».

Интерактивная русско-немецкая звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну» вводит слушателя в пространство воспоминаний о боевых действиях на Восточном фронте Второй мировой войны, в частности, о блокаде Ленинграда.

Цель инсталляции — ознакомить российских и немецких посетителей с опытом военного поколения своих стран и позволить им сменить перспективу: посмотреть на события с точки зрения бывшего врага и услышать диалог воспоминаний.

В связи с тем, что многие хотели бы посетить инсталляцию «Я слышу войну» в выходные дни, график ее работы изменен: теперь инсталляция открыта по субботам и воскресеньям. Выходные перенесены на 6, 7, 13, 14, 15, 20 марта (в эти дни инсталляция закрыта).





Вне Международного Мемориала

5 марта в 13:00 — Экскурсия «Топография террора. Переделкино»

В сплетении переделкинских дач «сконцентрирована» история советской литературы. Эта история иллюстрирует, что советский террор не ограничивался арестами и расстрелами, а топография несвободы советского человека простиралась гораздо шире столичных тюрем и расстрельных полигонов. Мы пройдем от платформы Переделкино через кладбище к музею Пастернака и попробуем проследить, как в подмосковном поселке реализовывался проект государственного контроля над литературой.

Экскурсия приурочена к открытию инсталляции «Баковский лагерь» во дворе Дома-музея в рамках акции «Выход в город» при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина.

Место встречи — платформа «Переделкино», у первого вагона (электрички с Киевского вокзала 12:10 или 12:26, время в пути 25 минут), экскурсовод — Ерисанова (Дом-музей Бориса Пастернака), продолжительность — 2,5 часа, экскурсия бесплатная, предварительная регистрация — здесь

5 марта в 15:00 — Открытие инсталляции «Баковский лагерь» в Доме-музее Бориса Пастернака

(в рамках проекта «Выход в город», победителя конкурса «Музейный гид – 2016» Благотворительного фонда В. Потанина)

Адрес Дома-музея Бориса Пастернака: Переделкино, ул. Павленко, д. 4

05/03/53 — день, положивший конец целой эпохе государственного террора. В том числе, конец 69 лагерям в подчинении администрации Баковлага — места, о котором напоминает инсталляция Кирилла Асса и Нади Корбут во дворе новой площадки-партнера акции «Выход в город» — Дома-музея Б. Пастернака в Переделкине.

В программе открытия — дискуссия «Топография террора: из Москвы в Переделкино» с участием Ильи Венявкина («Прожито» / InLiberty), Ирины Ерисановой (Дом-музей Б. Пастернака), Елены Пастернак (Дом-музей Б. Пастернака), Марины Красновой (Музей В. Маяковского) и др.



