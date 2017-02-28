«Винзавод» представит выставку о своей истории© ЦСИ «Винзавод»
2 марта в Бродильном цехе Центра современного искусства «Винзавод» в Москве начнет работу инсталляция Николая Молока и Александра Шейна «Передаем сигналы точного времени», которая представит ретроспективу событий культурной жизни России и «Винзавода» 2006-2016 годов.
«"Передаем сигналы точного времени" — проект, посвященный итогам первого десятилетия "Винзавода". Мы рассматриваем "Винзавод" не только как выставочную площадку со своей локальной историей, но и как актуальный смыслообразующий центр, разрабатывающий тренды и понятия современной культуры», — говорят авторы проекта.
Каждому году будет соответствовать ключевое событие из жизни арт-кластера: например, выставка «Верю», проект «Ночь перед наступлением» Александра Бродского или «Ретроспектива» Ильи и Эмилии Кабаковых.
«В результате перекодировки этих событий в термины и тренды современной культуры,появился следующий понятийный ряд: "Ноль", "Вера", "Космос", "Предчувствие", "Культ", "Миграция", "Капитал", "Я", "Сад", "Память", "Карнавал". Ассоциативный монтаж смыслообразов, посвященных этим понятиям,сопровождают комментарии искусствоведов, философов и теоретиков современного искусства: Михаила Алленова, Екатерины Андреевой, Сергея Хачатурова, Бориса Фаликова, Екатерины Бобринской и других, а также политический и социокультурный контекст», — сообщает пресс-служба «Винзавода».
В инсталляции использованы архивные фото- и видеоматериалы ЦСИ «Винзавод».
Проект «Передаем сигналы точного времени» открывает программу юбилейного года ЦСИ «Винзавод», в которую также входят цикл персональных выставок «Прощание с вечной молодостью», издание юбилейного каталога, благоустройство территории арт-кластера, перезапуск сайта и многое другое.
новости
Вчера
18:09«Винзавод» представит выставку о своей истории
16:56Московская библиотека отметит 8 марта фестивалем
15:53В Петербурге хотят провести референдум о статусе Исаакиевского собора
14:46Объявлена российская программа на Лондонской книжной ярмарке
13:11К Зое Световой пришли с обыском
11:50ЦДК покажет кинопрограмму к фестивалю «Оттепель»
27 февраля 2017
18:18Открылся первый сезон литературной премии «Лицей»
17:48В Москве пройдет премьера «Реквиема» Александра Маноцкова
14:58Россияне отметили повышение качества отечественного киноВсе новости