«Винзавод» представит выставку о своей истории

© ЦСИ «Винзавод»

2 марта в Бродильном цехе Центра современного искусства «Винзавод» в Москве начнет работу инсталляция Николая Молока и Александра Шейна «Передаем сигналы точного времени», которая представит ретроспективу событий культурной жизни России и «Винзавода» 2006-2016 годов.

«"Передаем сигналы точного времени" — проект, посвященный итогам первого десятилетия "Винзавода". Мы рассматриваем "Винзавод" не только как выставочную площадку со своей локальной историей, но и как актуальный смыслообразующий центр, разрабатывающий тренды и понятия современной культуры», — говорят авторы проекта.

Каждому году будет соответствовать ключевое событие из жизни арт-кластера: например, выставка «Верю», проект «Ночь перед наступлением» Александра Бродского или «Ретроспектива» Ильи и Эмилии Кабаковых.

«В результате перекодировки этих событий в термины и тренды современной культуры,появился следующий понятийный ряд: "Ноль", "Вера", "Космос", "Предчувствие", "Культ", "Миграция", "Капитал", "Я", "Сад", "Память", "Карнавал". Ассоциативный монтаж смыслообразов, посвященных этим понятиям,сопровождают комментарии искусствоведов, философов и теоретиков современного искусства: Михаила Алленова, Екатерины Андреевой, Сергея Хачатурова, Бориса Фаликова, Екатерины Бобринской и других, а также политический и социокультурный контекст», — сообщает пресс-служба «Винзавода».

В инсталляции использованы архивные фото- и видеоматериалы ЦСИ «Винзавод».

Проект «Передаем сигналы точного времени» открывает программу юбилейного года ЦСИ «Винзавод», в которую также входят цикл персональных выставок «Прощание с вечной молодостью», издание юбилейного каталога, благоустройство территории арт-кластера, перезапуск сайта и многое другое.



