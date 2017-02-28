В Петербурге хотят провести референдум о статусе Исаакиевского собора© Werner Böhm / Flickr
Сегодня, 28 февраля, городская избирательная комиссия Петербурга приняла заявку на проведение рефендума по вопросу о принадлежности трех соборов – Исаакиевского, Петропавловского и Спаса на крови.
Как сообщает «Интерфакс», заявка зарегистрирована в канцелярии, у горизбиркома 15 дней на ее проверку.
Заявку подала инициативная группа из 22 человек, среди которых депутаты Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», градозащитники, представители Санкт-Петербургского союза ученых и Российского союза работников культуры.
На референдум выносится следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».
Инициаторы референдума считают, что все три собора должны остаться частью государственных музеев и не должны передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.
Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Более 214 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».
Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
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