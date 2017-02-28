Объявлена российская программа на Лондонской книжной ярмарке

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На 46-й Лондонской книжной ярмарке, которая пройдет с 14 по 16 марта, будет представлено более 450 книг российских издательств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспечати.

«Особое внимание будет уделено произведениям российских авторов, чьи юбилеи отмечаются в 2017 году (в их числе Константин Паустовский, Марина Цветаева, Валентин Катаев, Владимир Маканин, Белла Ахмадулина, Максимилиан Волошин, Варлам Шаламов); образовательной и детской литературе, а также книгам, изданным в зарубежных издательствах в рамках грантовой программы Института перевода», — рассказали в пресс-службе.

Посетители российского стенда смогут ознакомиться с продукцией более 20 издательств, увидеть экспозицию книжных иллюстраций молодых российских художников к произведениям таких британских писателей, как Джером К. Джером, Кеннет Грэм, Роальд Даль и Энн Файн, посетить авторские вечера, дискуссии, презентации новых переводов произведений русской литературы на английский язык. Свои книги на ярмарке представят Алексей Иванов, Алиса Ганиева, Марина Степнова, Вадим Левенталь.

Британский Совет представит специальный проект Года литературы и языка Великобритании и России, передвижную арт-резиденцию «ТрансЛит», участники которой — шесть британских и российских писателей, литературоведов, фотографов и музыкантов — путешествовали по Транссибирской магистрали, создавая новые художественные произведения и устраивая творческие вечера.

По окончании выставки книжная экспозиция будет передана в дар представительству Россотрудничества в Великобритании.

Лондонская книжная ярмарка проводится с 1971 года, каждой весной в Лондон приезжают тысячи издателей, литературных агентов, библиотекарей, распространителей книг, писателей и переводчиков.

В 2011 году Россия участвовала в ярмарке в качестве почетного гостя, а в 2014 году в рамках Перекрестного года культур России и Великобритании почетным городом — гостем ярмарки была Москва. Почетный гость 46-й Лондонской книжной ярмарки — Польша.



