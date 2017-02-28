ЦДК покажет кинопрограмму к фестивалю «Оттепель»Кадр из фильма Ильи Копалина «Первый рейс к звездам». 1961© ЦСДФ / «Моснаучфильм»
С 11 по 19 марта в Центре документального кино в Музее Москвы состоятся бесплатные показы и обсуждения фильмов специальной программы документального кино, подготовленной к фестивалю «Оттепель: лицом к будущему».
Фильмы объединены в четыре тематических блока. В первом представлены ранние работы одного из крупнейших документалистов советского периода Герца Франка («Соленый хлеб», «Полдень», «Без легенд»).
Второй блок составлен из научно-популярного кино, посвященного саглавным научным достижениям 1960-х («Первый рейс к звездам», «В тихом океане»).
Фильмы третьего блока рассказывают о жизни города и о восприятии человеком искусства («Взгляните на лицо», «Огни кинофестиваля», «Москва, улица Горького»).
В четвертый блок вошли две главные картины «оттепели», посвященные военному времени — «Катюша» и «Обыкновенный фашизм».
Показы каждого блока будут сопровождаться обсуждениями, среди участников которых режиссер фильма «Катюша» Виктор Лисакович, художница Татьяна Герцевна Франк и кинокритик Алексей Медведев.
Вход на сеансы бесплатный, по предварительной регистрации.
«Оттепель: лицом к будущему» — совместный проект Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея Москвы и Парка Горького, посвященный размышлениям о значительных трансформациях, происходивших в обществе и культуре в первые послевоенные десятилетия в СССР и Европе.
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