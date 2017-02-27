Открылся первый сезон литературной премии «Лицей»

Сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции в Москве объявлен открытым первый сезон новой литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Призовой фонд премии, учрежденной для поощрения молодых авторов, составляет 4,8 млн рублей.

Как сообщает портал «ГодЛитературы.рф», учредителями премии являются группа компаний «ЛОТТЕ» в России, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Литературный институт имени Горького, Ассоциация литературных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности», «Российская газета» и «Литературная газета».

«Премия обращена к молодым русскоязычным авторам, которые будут сопровождаться в дальнейшем организаторами до получения больших международных премий, в том числе, быть может, и Нобелевской премии. — цитирует ТАСС, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. — Это очень амбициозная задача и важно ее поддержать».

По словам заместителя руководителя Роспечати Владимира Григорьева, 4,8 млн рублей призового фонда будут распределены между лауреатами в двух больших номинациях — «Поэзия» и «Проза».

В каждой из них будет вручаться по три приза, победители получат по 1,2 млн рублей, приз за второе место — 700 тысяч рублей, за третье место — 500 тысяч рублей.

Григорьев также рассказал, что в жюри премии войдут семь человек, председатель жюри — писатель Павел Басинский.

До 18 апреля идет прием на конкурс рукописей авторов в возрасте от 15 до 35 лет, шорт-лист номинантов будет объявлен 16 мая, победитель — в день рождения Пушкина, 6 июня. В тот же день на Красной площади в Москве состоится церемония вручения премий.



