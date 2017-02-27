Фильм об узниках «Перми-36» покажут в ЦДК

5 марта в Центре документального кино (ЦДК) в Москве состоится показ документального фильма Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение», посвященного трем бывшим политзаключенным лагеря «Пермь-36».

Герои фильма «Пермь-36. Отражение» — рабочий Виктор Пестов, литературовед Михаил Мейлах и правозащитник Сергей Ковалев. Первый был осужден за антисоветскую деятельность, второй — за хранение запрещенной в СССР литературы, третий — за работу над «Хроникой текущих событий».

На месте лагеря «Пермь-36» в 1996 году открылся музей истории политических репрессий, с 2005 года там проводится международный гражданский форум «Пилорама».

«Спустя годы бывшие диссиденты вновь возвращаются в лагерь, ныне музей, чтобы принять участие в форуме "Пилорама", палаточный лагерь которого, как зеркало, отражает состояние российского общества, преследуемое фантомными болями после распада СССР. — сообщают организаторы показа. — Не брезгуя провокацией, молодые коммунисты и члены движения "Суть времени" активно протестуют против существования музея и форума, рьяно вступая в дискуссии с бывшими диссидентами. Со временем им удается привлечь внимание общественности и власти, отчего над музеем сгущаются тучи…».

Фильм создавался 5 лет на народные средства, собранные на одной из российских краудфандинговых платформ, премьера состоялась в ноябре 2016 года.

После показа 5 марта в ЦДК (начало в 15:00) пройдет обсуждение фильма с участием Михаила Мейлаха и Сергея Качкина.



