Вручены «Оскары»

В воскресенье, 26 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемой Американской киноакадемией. Приз лучшему фильму 2016 года выиграла драма Барри Дженкинса «Лунный свет» (Moonlight).

Барри Дженкинс также получил «Оскар» за адаптированный сценарий, а актеру Махершале Али работа в «Лунном свете» принесла награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Музыкальная трагикомедия «Ла-Ла Ленд» (La La Land), номинированная на премию в 14 категориях, выиграла в шести, в том числе «Лучшая режиссура» (Дэмьен Шазелл), «Лучшая женская роль» (Эмма Стоун), «Лучшая операторская работа» (Линус Сандгрен), «Лучшая музыка» и «Лучшая песня» (Джастин Гурвиц).

Во время объявления обладателя премии за лучший фильм участники церемонии перепутали конверты и назвали победителем «Ла-Ла Ленд», в твиттере Американской киноакадемии даже успело появиться соответствующее сообщение, однако ошибка была быстро исправлена.

За лучшую мужскую роль награжден Кейси Аффлек, сыгравший в драме Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea). Приз лучшей актрисе второго плана получила Виола Дэвис за роль в «Оградах» (Fences) Дензела Вашингтона

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина «Коммивояжер» (Forushande / The Salesman) иранского режиссера Асгара Фархади, для которого этот «Оскар» стал вторым: в 2012 году он был награжден за фильм «Развод Надера и Симин» (Jodaeiye Nader az Simin / A Separation).

Лучшим полнометражным мультфильмом признан «Зверополис» (Zootopia) производства Walt Disney Animation Studios, лучшим полнометражным документальным фильмом — «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America) Эзры Эдельмана.

Полный список лауреатов 89-го сезона премии Американской киноакадемии приводится на ее сайте.



