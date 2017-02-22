К юбилею Родиона Щедрина в Мариинке поставили его первую оперу

1 марта в Мариинском театре состоится премьера оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина, которому в этом году исполняется 85 лет. Это первая опера композитора, он написал ее в 1961 году и посвятил Майе Плисецкой.

В основу либретто Василия Катаняна положен рассказ советского писателя Сергея Антонова «Тетя Луша» о послевоенной жизни колхозной деревни. Свое сочинение композитор построил на частушечных напевах и наигрышах, некоторые из которых стали отдельными номерами («Песня и частушки Варвары»).

В концертной практике большую популярность получила симфоническая сюита, сделанная на материале оперы в 1964 году. «Не только любовь» не сразу попала на подмостки российских музыкальных театров — премьеру 1961 года в Большом театре не приняли, и после четырех показов спектакль был исключен из репертуара.

Спустя десять лет, в 1972 году, Борис Покровский открывал оперой «Не только любовь» Московский камерный музыкальный театр. В 2014-м она была поставлена в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». В Мариинском театре опера впервые прозвучала в 2016 году в концертном исполнении.

Над спектаклем «Не только любовь» работают режиссер-постановщик Александр Кузин, художник-постановщик Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова. Дирижер – Валерий Гергиев. Премьерные показы спектакля на сцене Концертного зала Мариинского театра также пройдут 8 и 14 марта.

Юбилею Родиона Щедрина в Мариинском театре посвящен концерт 27 февраля, программа которого целиком составлена из его произведений Родиона Щедрина. На концерте выступят Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и солисты Софья Кипрская (арфа), Юрия Афонькина (альт) и Денис Мацуев (фортепиано).

22 марта в концертном исполнении прозвучит хоровая опера Щедрина «Боярыня Морозова», созданная на основе текстов из «Жития протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марии Даниловой». В главных партиях: Екатерина Сергеева (Боярыня Морозова), Виолетта Лукьяненко (Княгиня Урусова), Станислав Леонтьев (Протопоп Аввакум), Юрий Власов (Царь Алексей Михайлович).



