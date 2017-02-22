СПбГУ не разделяет позицию проректора по Исаакиевскому собору

Герб СПбГУ © Санкт-Петербургский государственный университет

На сайте СПбГУ опубликовано заявление первого проректора Ильи Дементьева о том, что подписывая письмо к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу РПЦ Исаакиевского собора, он не действовал от имени университета, а выражал свое личное мнение.

Как сообщает СПбГУ, с вопросом о позиции университета к проректору обратился председатель студсовета факультета ПМПУ Кирилл Постнов.

«В СПбГУ не поступало каких-либо запросов по поводу передачи Исаакиевского собора ни от РПЦ, ни от Правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, университетом, как организацией в целом, никакого мнения по данной ситуации не формировалось», — ответил Дементьев.

Он пояснил, что «действия должностных лиц университета только тогда производятся от имени университета как организации, когда должностные лица предпринимают эти действия в рамках своей компетенции», тогда как в случае с письмом губернатору он действовал не от имени университета, а как гражданин РФ, имеющий «безусловное право на выражение собственного мнения».

7 февраля по итогам встречи с председателем заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым руководители 23 петербургских вузов подписали обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ в апреле 2017 года. Ранее сообщалось, что собор будет передан Церкви к марту 2019 года.

Впоследствии двое руководителей вузов, чьи имена указаны в списке подписавших обращение, сообщили, что на самом деле не подписывали его.



