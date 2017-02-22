СПбГУ не разделяет позицию проректора по Исаакиевскому собору

СПбГУ не разделяет позицию проректора по Исаакиевскому соборуГерб СПбГУ© Санкт-Петербургский государственный университет
На сайте СПбГУ опубликовано заявление первого проректора Ильи Дементьева о том, что подписывая письмо к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу РПЦ Исаакиевского собора, он не действовал от имени университета, а выражал свое личное мнение.
Как сообщает СПбГУ, с вопросом о позиции университета к проректору обратился председатель студсовета факультета ПМПУ Кирилл Постнов.
«В СПбГУ не поступало каких-либо запросов по поводу передачи Исаакиевского собора ни от РПЦ, ни от Правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, университетом, как организацией в целом, никакого мнения по данной ситуации не формировалось», — ответил Дементьев.
Он пояснил, что «действия должностных лиц университета только тогда производятся от имени университета как организации, когда должностные лица предпринимают эти действия в рамках своей компетенции», тогда как в случае с письмом губернатору он действовал не от имени университета, а как гражданин РФ, имеющий «безусловное право на выражение собственного мнения».
7 февраля по итогам встречи с председателем заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым руководители 23 петербургских вузов подписали обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ в апреле 2017 года. Ранее сообщалось, что собор будет передан Церкви к марту 2019 года.
Впоследствии двое руководителей вузов, чьи имена указаны в списке подписавших обращение, сообщили, что на самом деле не подписывали его.
новости
Вчера
19:07Мини-ретроспектива Михаила Ромма пройдет в Москве
17:53К юбилею Родиона Щедрина в Мариинке поставили его первую оперу
16:56В России созданы информационные войска
16:00В Ингушетии запретили памятники Сталину
15:39СПбГУ не разделяет позицию проректора по Исаакиевскому собору
13:26Заявление Международного Мемориала
12:45Посещаемость федеральных театров выросла на 20%
11:51Затопленная тюрьма в Эстонии станет площадкой фестиваля электронной музыки
21 февраля 2017
18:48Материалы по диссертации Мединского передадут в экспертный советВсе новости