Посещаемость федеральных театров выросла на 20%© Большой театр
Сегодня, 22 февраля, на «Часе с министром» в Общественной палате РФ министр культуры Владимир Мединский объявил, что за последние четыре года посещаемость федеральных театров увеличилась на 20%.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В целом я могу сказать, что за последние четыре года работы нашего министерства количество гастролей наших репертуарных театров по стране выросло на 60%, больше чем в полтора раза. Посещаемость, например, федеральных театров увеличилась на 20%», — сказал Мединский.
Он добавил, что при этом собственные доходы театров от продажи билетов увеличились на 80%.
«У нас вообще большой театральный бум сегодня. Такой посещаемости театров, как сейчас, не было никогда в истории ни России, ни, может быть, Советского Союза», — цитирует министра культуры ТАСС.
Последние данные по театрам федерального ведения на сайте Министерства культуры относятся к 2015 году. Согласно этим данным, тогда в России было 22 федеральных театра, которые за год посетили 4,37 млн человек.
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