Затопленная тюрьма в Эстонии станет площадкой фестиваля электронной музыки

© Music Goes Further

C 29 июня по 1 июля на территории затопленной тюрьмы и прилегающего к ней карьера у деревни в Румму в 45 км от Таллина пройдет фестиваль электронной музыки Into The Valley.

«В 1930-е годы заключенные из близлежащих тюрем добывали здесь мрамор и известняк, но в 1991 году места заключения были закрыты, а разработка остановлена. Сегодня заброшенные здания, а вместе с ними и весь апокалиптический пейзаж долины обретает новую жизнь и готовится принять тысячи гостей со всего света на фестивале электронной музыки Into The Valley», — сообщают организаторы фестиваля, шведская промоутерская группа Music Goes Further.

Первый Into The Valley прошел в 2015 году в карьере Далхалла у города Реттвик в Свеаланде, в этом году фестиваль покидает пределы Швеции.

На фестивале в Эстонии выступят 69 артистов, среди которых Jeff Mills, Ricardo Villalobos, Marcel Dettmann, The Black Madonna, Helena Hauff, Midland, Cobblestone Jazz и Dixon.