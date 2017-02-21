На ВДНХ пройдет выставка Жилинского, Обросова и Рабина

Дмитрий Жилинский. Адам и Ева. 1980-1986 © Частное собрание

3 марта в галерее РОСИЗО на ВДНХ откроется выставка «Всегда современное. #ТРИ. Жилинский. Обросов. Рабин». На ней будет представлено более 80 работ художников одного поколения, каждый из которых по-своему отразил специфику своего времени.

«Дмитрий Жилинский смотрел на современность глазами мастера эпохи Возрождения; Игорь Обросов был ярким представителем "сурового стиля"; Оскар Рабин стал лидером нонконформизма — в 1974 году он инициировал первый несанкционированный (а потому разогнанный властями) показ работ неофициальных советских художников, который вошел в историю искусства под названием "Бульдозерная выставка"», — отмечают организаторы.

В экспозицию «Всегда современное. #ТРИ. Жилинский. Обросов. Рабин» войдут более 80 работ из собраний художников и их семей и произведения из коллекций Инны Баженовой, Валерия Дудакова, Тамаза и Иветы Манашеровых, Игоря Маркина и Лики Семеновой.

«В Советском Союзе разделение на официальное и неофициальное было искусственно спровоцировано государством. — говорит Оскар Рабин. — Причем разделение это касалось не только искусства и культуры в целом, но и всех аспектов тогдашней жизни. Живя в СССР, я относился к лагерю непризнанных художников, художников "неофициальных", но только милиция считала меня тунеядцем. Сейчас этого искусственного разделения на официальное и неофициальное нет, художник сегодня может быть просто художником. Поэтому я могу только приветствовать выставку, на которой мои работы будут соседствовать с произведениями прекрасных авторов, моих коллег Дмитрия Жилинского и Игоря Обросова».

Выставка «Всегда современное. #ТРИ. Жилинский. Обросов. Рабин», приуроченная к 90-летию Дмитрия Жилинского, продлится до 23 апреля. Она станет третьей в цикле «Всегда современное», объединяющем работы художников разных поколений и демонстрирующего преемственность художественных эпох начиная с авангарда и заканчивая современным искусством.



