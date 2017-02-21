Владельцу «Ведомостей» и The Moscow Times грозит лишение гражданства РФ

© Музей современного искусства «Гараж»

По решению Мосгорсуда, Демьян Кудрявцев, владелец издательского дома Independent Media, в который, в частности, входят газеты «Ведомости» и The Moscow Times, может быть лишен российского гражданства и, таким образом, права владеть более 20% этих СМИ.

Как сообщает РБК о ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, рассмотрев иск Федеральной миграционной службы (ФМС, ныне Главное управление МВД по вопросам миграции), суд признал, что Кудрявцев предоставил «заведомо ложные сведения при подаче заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации».

«На момент рассмотрения данного судебного дела Кудрявцев имел российское гражданство, но, исходя из федеральных законов, его могут лишить гражданства. Уточнять это нужно в органах МВД», — пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.

В то же время, как уточнила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, «вопрос о лишении гражданства не решался — это вопрос других органов».

«Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь — неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — рассказал Кудрявцев «Новой газете».

Он также заявил, что будет продолжать опротестовывать решение суда в разных инстанциях.

Возникновение интереса ФМС к обстоятельствам предоставления ему российского гражданства Кудрявцев связывает со своим участием в сделке по приобретению газеты «Ведомости». Во власти есть люди, считает он, «которые принимают решение по принципу: запретить, отобрать, лишить».

Демьян Кудрявцев, ранее имевший гражданинство Израиля, получил российское гражданство в середине 2000-х годов. С 1 января 2016 года в России действует закон, ограничивающий двадцатью процентами долю иностранного участия в российских СМИ.



