Новое пространство Театра наций представит инсталляции Хайнера Гёббельса

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С 11 марта пр 29 апреля в Новом пространстве Театра наций в Москве будут демонстрироваться две инсталляции немецкого композитора и режиссера Хайнера Гёббельса.

Первая, «Landscape 3», разместится на первом этаже Нового пространства, ее можно будет увидеть только двенадцать дней. Первоначальная версия инсталляции была создана для Рурской триеннале в 2014 году.

В «Landscape 3» (Duisburg Nord, 2016) звучит запись четвертой части оратории «De Materie» нидерландского композитора Луи Андриссена в исполнении Ensemble Modern под управлением Питера Рунделя. Содержание инсталляции держится в тайне.

Вторая инсталляция — «Genko-an 107031» (Moscow, 2017) для видео, 8-канального звука, воды и волновой машины создана специально для Нового пространства Театра наций.

Импульсом к созданию инсталляции послужило посещение автором буддийского храма Генко-ан в Киото. Цитируя построение окон в киотском храме, вместо традиционного японского сада Хайнер Гёббельс создает «сад голосов».

Редкие этнографические записи, сохранившие речь носителей исчезающих языков, перекликаются там с голосами писателей, художников и музыкантов — Джона Кейджа, Элвина Люсьера, Комитаса, Сайнхо Намчылак, Гертруды Стайн, Марины Абрамович и Улая, Хайнера Мюллера, Боба Рутмана и других. В промежутках тишину зала будут нарушать фрагменты сочиненной по мотивам романа Генри Торо оркестровой композиции Хайнера Гёббельса «Walden» в исполнении Ensemble Modern под управлением Питера Этвёша.



