Никита Михалков назначен худруком Театра киноактера

Никита Михалков и Александр Кибовский © gosnovosti.com

Департамент культуры Москвы назначил главу Союза кинематографистов РФ и Российского фонда культуры кинорежиссера Никиту Михалкова художественным руководителем Государственного театра киноактера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры, его руководитель Александр Кибовский вручил Никите Михалкову приказ о назначении в Театре Маяковского перед показом спектакля «Метаморфозы».

«Мы все пришли сегодня на интереснейшее действо, но сегодня у нас с вами еще одно интересное событие: вы будете невольными свидетелями того, что этот спектакль — исторический», — цитирует Кибовского пресс- служба департамента культуры Москвы.

Напомнив, что спектакль «Метаморфозы» поставили выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, которая располагается в Театре киноактера, Кибовский сказал:

«Все мы знаем Михалкова как замечательного артиста, как большого режиссера, но сегодня мы видим, как этот мастер реализуется и на площадках театрального искусства. Я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня Никита Сергеевич Михалков ко всем своим многочисленным возможностям — творческим, общественным — добавил еще одну профессиональную ипостась. Приказом Департамента он назначен художественным руководителем Театра киноактера».

Ранее должности художественного ркуоводителя в театре не было, пояснили в пресс-службе департамента, его возглавлял директор Сурен Шаумян.



