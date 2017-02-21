Никита Михалков назначен худруком Театра киноактера

Никита Михалков назначен худруком Театра киноактераНикита Михалков и Александр Кибовский© gosnovosti.com
Департамент культуры Москвы назначил главу Союза кинематографистов РФ и Российского фонда культуры кинорежиссера Никиту Михалкова художественным руководителем Государственного театра киноактера.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры, его руководитель Александр Кибовский вручил Никите Михалкову приказ о назначении в Театре Маяковского перед показом спектакля «Метаморфозы».
«Мы все пришли сегодня на интереснейшее действо, но сегодня у нас с вами еще одно интересное событие: вы будете невольными свидетелями того, что этот спектакль — исторический», — цитирует Кибовского пресс- служба департамента культуры Москвы.
Напомнив, что спектакль «Метаморфозы» поставили выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, которая располагается в Театре киноактера, Кибовский сказал:
«Все мы знаем Михалкова как замечательного артиста, как большого режиссера, но сегодня мы видим, как этот мастер реализуется и на площадках театрального искусства. Я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня Никита Сергеевич Михалков ко всем своим многочисленным возможностям — творческим, общественным — добавил еще одну профессиональную ипостась. Приказом Департамента он назначен художественным руководителем Театра киноактера».
Ранее должности художественного ркуоводителя в театре не было, пояснили в пресс-службе департамента, его возглавлял директор Сурен Шаумян.
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