Bild: Марика Рёкк была советской разведчицей

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Газета Bild опубликовала фрагменты рассекреченных документов из архива Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которые косвенно свидетельствуют о том, что звезда немецкого кино 1930-х и 1940-х Марика Рёкк сотрудничала с советской разведкой.

Как утверждается в публикации Bild, в 1940-е годы она передавала в СССР важные сведения о военных планах Третьего Рейха, в том числе разведданные, относящиеся к операции «Барбаросса» и Курской битве.

Актрису завербовал ее агент Хайнц Хоффмайстер, она была членом разведывательной сети «Крона» под руководством Яна Черняка, в которую входили более 30 агентов — банкиров, военных и чиновников. Также среди агентов «Кроны» был муж Марики Рёкк, режиссер Георг Якоби, и актриса Ольга Чехова.

В документах организации Гелена, предшественницы BND, первые упоминания о возможной роли Марики Рёкк в сборе разведданных для СССР относятся к 1951 году. Эти документы в течение 50 лет считались совершенно секретными, и лишь сейчас впервые опубликованы в Bild.

Марика Рёкк (1913–2004) снималась в Германии с середины 1930-х годов, в 1941 году она сыграла в первом немецком цветном фильме «Женщины — всё же лучшие дипломаты» (Frauen sind doch bessere Diplomaten), ее самой известной работой в кино стала роль в музыкальной комедии 1944 года «Девушка моей мечты» (Die Frau meiner Träume).

После Второй мировой войны американская оккупационная администрация заподозрила актрису в сотрудничестве с нацистами, отмечает The Guardian, и на два года запретила ей выступать в Германии и Австрии, хотя она не снялась ни в одном пропагандистском фильме. Марика Рёкк возобновила работу в кино и на сцене в 1950-х годах. Фильмография актрисы насчитывает 38 фильмов, последний из которых вышел в 1988 году.



