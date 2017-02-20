 
17:33 20 февраля 2017Новости
6860
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом

News_detailed_picture© Ringo Starr / Twitter

19 февраля Пол Маккартни пришел на студию к Ринго Старру, чтобы принять участие в работе над его новым альбомом.

Старр поблагодарил Маккатни в своем твиттере, а также сообщил, что в проекте участвует Джо Уолш — экс-гитарист James Gang, Barnstorm и Eagles.

Как отмечает Billboard, последний раз бывшие участники The Beatles вместе работали в студии над альбомом Старра «Y Not», который вышел в 2010 году: Маккартни записал партию бас-гитары в песне «Peace Dream» и партию вокала в песне «Walk With You».

Когда выйдет новый альбом Старра, пока не сообщается. Прошлым летом музыкант говорил, что это, вероятно, произойдет в начале 2017 года.











Комментарии

Сегодня на сайте

Голос звездочетаСовременная музыка
Голос звездочета 

Олег Нестеров, Герман Виноградов, Александр Кушнир, Анжей фон Брауш и Василий Шумов о поэте, мистике и авторе песни «ВВС» Александре Синицыне

17 февраля 201786830