Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом

© Ringo Starr / Twitter

19 февраля Пол Маккартни пришел на студию к Ринго Старру, чтобы принять участие в работе над его новым альбомом.

Старр поблагодарил Маккатни в своем твиттере, а также сообщил, что в проекте участвует Джо Уолш — экс-гитарист James Gang, Barnstorm и Eagles.

Как отмечает Billboard, последний раз бывшие участники The Beatles вместе работали в студии над альбомом Старра «Y Not», который вышел в 2010 году: Маккартни записал партию бас-гитары в песне «Peace Dream» и партию вокала в песне «Walk With You».

Когда выйдет новый альбом Старра, пока не сообщается. Прошлым летом музыкант говорил, что это, вероятно, произойдет в начале 2017 года.























