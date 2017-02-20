Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом© Ringo Starr / Twitter
19 февраля Пол Маккартни пришел на студию к Ринго Старру, чтобы принять участие в работе над его новым альбомом.
Старр поблагодарил Маккатни в своем твиттере, а также сообщил, что в проекте участвует Джо Уолш — экс-гитарист James Gang, Barnstorm и Eagles.
Как отмечает Billboard, последний раз бывшие участники The Beatles вместе работали в студии над альбомом Старра «Y Not», который вышел в 2010 году: Маккартни записал партию бас-гитары в песне «Peace Dream» и партию вокала в песне «Walk With You».
Когда выйдет новый альбом Старра, пока не сообщается. Прошлым летом музыкант говорил, что это, вероятно, произойдет в начале 2017 года.
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