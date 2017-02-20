Ольга Васильева выступила за обязательный ЕГЭ по истории

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Сегодня, 20 февраля, в Москве на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» министр образования и науки Ольга Васильева заявила о необходимости сделать обязательным единый государственный экзамен по истории.

«Я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен. — цитирует министра ТАСС. — Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории».

Сейчас в школах сдают два обязательных ЕГЭ — по русскому языку и математике базового уровня.

По словам руководителя департамента информационной политики Минобрнауки Андрея Емельянова, механизма введения обязательного ЕГЭ по истории России еще нет. «Разумеется, речь не идет про этот год. Все это требует обсуждения», — пояснил он.

Кроме того, Васильева сообщила, что в 2017–2018 учебном году школьники почти всех регионов начнут изучать историю России по новым учебникам, соответствующим стандарту, который был разработан на базе Института русской истории.

Стандарт включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.



