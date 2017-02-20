В пермской частной филармонии состоится оперная премьера

25 февраля на сцене частной филармонии «Триумф» в Перми состоится российская премьера оперы «Свадьба» современного канадского композитора Аны Соколович на тексты народных балканских песен.

Премьерные представления также пройдут 27 и 28 февраля и 1 марта. Премьере будет посвящен седьмой цикл «Лаборатории современного зрителя», который начинается 23 февраля.

Спектакль ставит режиссер Антон Адасинский, музыкальный руководитель — Теодор Курентзис, художник-постановщик — Павел Семченко.

Партии репетируют Надежда Павлова, Наталья Кириллова, Элени-Лидия Стамеллу, Альфия Хамидуллина, Наталия Ляскова и Анастасия Егорова, за пластическую составляющую отвечают приглашенный солист Алексей Попов и пермские танцовщицы Ксения Бондаренко, Валерия Веретенникова, Елена Верхоланцева, Ксения Кирьянова, Марина Кремнева, Лаура Хасаншина и Инна Худеньких.

До Перми «Свадьбу» Аны Соколович ставили лишь дважды: мировая премьера состоялась в канадском Торонто, а в Европе опера была исполнена на фестивале в Экс-ан-Провансе.

Пермский театр оперы и балета первым представит ее российской публике.

«Свадьба» написана для шести солисток, которые выступают без сопровождения оркестра. Либретто основано на текстах балканских народных песен и передает историю подготовки невесты к свадьбе.

«Опера "Свадьба" кристально честная, искренняя, подлинная. — говорит Теодор Курентзис Она помогает найти тот самый исток, Святой Источник искусства. Она основана на живых человеческих эмоциях и пропитана мотивами древней народной культуры. Древний обряд выступает здесь аккумулятором, он помещен глубоко внутрь произведения, но исправно питает весь механизм. Народная культура представлена в "Свадьбе" балканским мелосом, и благодаря композиторскому вкусу Аны Соколович можно увидеть, что Балканы являются великим хранилищем древностей, в котором есть элементы и отзвуки все мировой культуры».



