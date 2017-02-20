Умер Игорь Шафаревич

19 февраля в Москве в возрасте 93 лет умер математик, диссидент и публицист Игорь Шафаревич.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Игорь Ростиславович Шафаревич родился в 1923 году в Житомире, в 1940 году окончил механико-математический факультет МГУ, в 1942 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1946-м — докторскую.

С 1944 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ (в 1975 году отстранен от преподавания в связи с общественной деятельностью), с 1946 года работал в Математическом институте имени В.А. Стеклова Академии наук СССР, в 1991 году был избран академиком Российской академии наук, также был академиком ряда зарубежных академий.

Игорь Шафаревич активно занимался общественной деятельностью, выступал в защиту Русской Православной Церкви, против карательной психиатрии (совместно с Андреем Сахаровым) и в защиту жертв гонений по политическим мотивам. Был членом «Комитета прав человека», много внимания уделял защите свободы религии и прав верующих в СССР.

В 1955 году Шафаревич подписал «Письмо трехсот» с критикой лысенковщины, в 1968 году — «Письмо девяноста девяти» в защиту Александра Есенина-Вольпина, в 1973 году написал открытое письмо в защиту Андрея Сахарова.

Участвовал в изданном по инициативе Александра Солженицына сборнике «Из-под глыб» (1974), в феврале 1974 года написал открытые письма «Арест Солженицына» и «Изгнание Солженицына». В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

Автор историко-философских публикаций, в том числе «Социализм как явление мировой истории» (1974), «Русофобия» (1982), «Две дороги — к одному обрыву» (1989), «Русофобия: десять лет спустя» (1991), «Духовные основы российского кризиса XX века» (2001), «Трехтысячелетняя загадка (История еврейства из перспективы современной России)» (2002), «Будущее России» (2005), «Русский народ в битве цивилизаций» (2011).



