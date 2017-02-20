«Вежливый отказ» отметит день рождения в ММДМ© ММДМ
1 апреля в Московском международном доме музыки (ММДМ) состоится концерт группы «Вежливый отказ», посвященный ее дню рождения.
По словам лидера группы Романа Суслова, «Вежливый отказ» выступит в «полном и даже переполненном» составе, сообщает сайт ММДМ.
Программа концерта пока не разглашается, но уже известно, что основной акцент группа собирается сделать на свежем материале. Также прозвучат старые песни, в том числе композиции, давно не исполнявшиеся со сцены.
«"Вежливый отказ" существует уже больше трех десятилетий и занимает свое, совершенно особенное место на нашей сцене. — пишут организаторы концерта. — Многие их песни стали классикой рок-музыки, но "бронзоветь" и пополнять пантеон легенд русского рока группа не собирается: "Вежливый отказ" уверенно двигается вперед по собственной совершенно непредсказуемой траектории, удивляет перфекционистским подходом к звучанию и активно экспериментирует. И никуда не спешит: дискография группы насчитывает девять номерных дисков и четыре концертных альбома. Последнее, впрочем, совершенно не означает даже намека на застой в творчестве — новый материал есть, но услышать его пока можно только на концертах».
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