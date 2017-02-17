Немецкое литагентство отказалось от сотрудничества с Прилепиным

Литературное агентство Wiedling Literary Agency из Мюнхена, представляющее интересы русских писателей на Западе, отказалось продолжать сотрудничество с Захаром Прилепиным.

Как сообщает «Коммерсантъ», глава агентства, писатель и переводчик Томас Видлинг разослал авторам, сотрудничающим с Wiedling Literary Agency, письмо, в котором обосновал свое решение «прекратить активное представление» прав Захара Прилепина тем, что он «на Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие».

Также в письме говорится, передает BBC, что агентство «продолжит выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг пожертвует Amnesty International».

Среди клиентов Wiedling Literary Agency такие авторы, как Дарья Донцова, Натан Дубовицкий, Александр Иличевский, Сергей Кузнецов, Владимир Маканин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Сергей Шаргунов, Михаил Шишкин и Леонид Юзефович.

На сайте агентства приводится список из двадцати переводов книг Захара Прилепина на английский, болгарский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, норвежский, польский, румынский и французский языки.

Ранее стало известно, что в ДНР Прилепин занял пост заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом, ему присвоено звание майора.

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — рассказал Прилепин в интервью «Комсомольской правде».



