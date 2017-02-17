Tequilajazz выступят в ЦДХ

© Макс Карпухин

1 марта в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве состоится концерт группы Tequilajazzz.

«У нас есть акустическая программа, она получилась сама по себе. — говорит лидер группы Евгений Федоров. — Когда мы готовили наши зимние громкие электрические концерты, мы стали делать новые аранжировки, что-то менять и обнаружили, что на акустических инструментах песни звучат довольно интересно».

«Причем раньше мы были стойкими противниками, когда зверские электрические группы играли акустику. Считали это коммерческим ходом, зачастую это им и является. Очень редко встретишь версии электрических песен у разных артистов, которые бы проживались как совершенно новое произведение в акустическом формате. Часто это просто такая бардовская версия под гитару. У нас получилось сделать нечто иное, поэтому мы решили это показать публике и нашим поклонникам, которые этого от нас совсем не ждали. Все знают нас по громким барабанам, ревущим реактивным гитарам, басам и так далее. Но нет — всё будет иначе».

Концерт пройдет в Киноконцертном зале ЦДХ, начало в 20:00.







