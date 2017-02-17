В Москве пройдут пикеты в защиту «Иностранки»

© Пикеты в защиту Библиотеки иностранной литературы / Facebook

Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ) призывают защитить ее от действий нового руководства и в 12:00 в воскресенье, 19 февраля, присоединиться к пикетам у здания библиотеки в центре Москвы.

После назначения генеральным директором ВГБИЛ Вадима Дуды, библиотека «тихо уничтожается», сообщают организаторы акции на ее странице в фейсбуке.

«Расформировываются профильные отделы, сокращаются профессиональные сотрудники. — пишут они. — Фонды библиотеки не пополняются новыми книгами, некоторые помещения сдаются для проведения спортивных тренировок. 2 февраля был ликвидирован выставочный центр библиотеки».

«Десятки тысяч историков, филологов, философов, социологов "выросли" и профессионально сформировались в "Иностранке". Славные традиции, возникшие при М.И. Рудомино и Е.Ю. Гениевой не только создали великое прошлое, но также обещали успешное настоящее и перспективное будущее Библиотеке иностранной литературы. — говорится в обращении на сайте Change.org, где идет сбор подписей за увольнение нового директора ВГБИЛ. — Однако теперь у нас появились весьма существенные основания полагать, что библиотеку могут лишить не только будущего, но и настоящего».







