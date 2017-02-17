Патриарх Кирилл высказался о передаче Исаакиевского собора РПЦ

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», — заявил сегодня, 17 февраля, на заседании Высшего церковного совета РПЦ в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что разрушение храмов и массовые убийства верующих «стали ужаснейшей страницей национального разделения», передает «Интерфакс».

«Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», — подчеркнул патриарх.

«Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы повод для раздора. — сказал он. — Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению».

Полностью заявление патриарх Кирилла в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Решение городских властей передать Исаакиевский собор не позднее 1 марта 2019 года в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало споры и конфликты, жители Петербурга провели акции протеста, в самой крупной из них — 28 января на Марсовом поле — приняли участие около двух тысяч человек. Более 212 тысяч подписей собрала онлайн-петиция «Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!».

Против передачи Исаакиевского собора также выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности города Петербурга, оно охраняется на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении Министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновились богослужения, сейчас они проводятся ежедневно. По данным музея, в 2016 году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время музей «Исаакиевский собор» посетили около 3,9 млн туристов.

За последние десять лет Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» осуществил реставрацию и ремонт Исаакиевского собора на сумму 770,69 млн рублей.



