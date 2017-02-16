Правительство поддержало блокировку «зеркал» сайтов

Сегодня, 16 февраля, на заседании правительства РФ одобрен законопроект, который вводит понятие «производного сайта в сети интернет» («зеркального» сайта) и упрощает процедуру его блокировки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. «Очень хороший законопроект», — сказал он, добавив, что на реализацию законопроекта «никаких дополнительных затрат не потребуется».

По словам министра, при появлении «зеркал» заблокированного сайта, для их блокировки будет достаточно судебного приказа, а не заседания. «Зеркала» будут определяться экспертной оценкой.

«Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки», — пояснил Никифоров.

Он отметил, что законопроект направлен на защиту российских производителей контента, прежде всего, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».

«Статус национальных кинокартин в год имеют порядка 100, из них на экране активно отрабатывается 50 картин. — рассказал Никифоров. — Это примерная оценка того, какое количество фильмов для нас чувствительно с точки зрения интернет-пиратства».







