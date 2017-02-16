В ГМИИ пройдет выставка Пикассо

Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле. 1917 © Musée Picasso, Paris

В октябре 2018 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «Пабло Пикассо и Ольга Хохлова», посвященная русской балерине, первой жене художника.

Выставка будет организована совместно с барселонским фондом La Caixa, меморандум о сотрудничестве которого с ГМИИ был подписан в Москве 15 февраля, сообщает сайт музея.

«Выставка построена на развитии связанных с Ольгой сюжетов и тем в творчестве Пикассо — от рафинированных портретов и образов материнства до трагичных сюрреалистических видений. — говорится в сообщении ГМИИ. — В составе проекта преобладают произведения живописи и графики из собрания парижского Музея Пикассо, зарубежных музейных и частных коллекций».

В экспозицию также войдут фотографии, которые Ольга Хохлова пересылала родственникам в России в 1920-х годах. Сейчас эти фотографии хранятся в фондах ГМИИ.

«Пабло Пикассо и Ольга Хохлова» станет первой выставкой, о проведении которых договорились ГМИИ и фонд La Caixa. Рассматривается возможность проведения в московском музее выставок Анри Матисса и Жоана Миро, а фонд La Caixa планирует показать в 2021 году в Испании выставку на основе египетской коллекции ГМИИ.







