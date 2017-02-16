Выходит новый роман Владимира Сорокина

В начале марта издательство Corpus выпустит одиннадцатый роман Владимира Сорокина – «Манарага».

В своей новой книге, сообщает Corpus, писатель выясняет, «каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции».

Роман «можно прочесть как эпитафию бумажной литературе — и как гимн ее вечной жизни», говорится в аннотации на сайте издательства.

«Это очень смешная история, с остроумными и точными мыслями о классической и современной литературе. Владимир Сорокин размышляет не только о будущем бумажных книг, но и о судьбе всей планеты: что же с нами будет дальше? Читатель же невольно задается вопросом — неужели и фантастические сюжеты "Манараги" окажутся пророческими?»

Владимир Сорокин (р. 1955) — автор повестей, рассказов, пьес, киносценариев и романов, последний из которых, «Теллурия», был опубликован в 2013 году. В 2014 году режиссер Марат Гацалов поставил по «Теллурии» спектакль на Новой сцене Александринского театра.











