Выходит новый роман Владимира Сорокина© Corpus
В начале марта издательство Corpus выпустит одиннадцатый роман Владимира Сорокина – «Манарага».
В своей новой книге, сообщает Corpus, писатель выясняет, «каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции».
Роман «можно прочесть как эпитафию бумажной литературе — и как гимн ее вечной жизни», говорится в аннотации на сайте издательства.
«Это очень смешная история, с остроумными и точными мыслями о классической и современной литературе. Владимир Сорокин размышляет не только о будущем бумажных книг, но и о судьбе всей планеты: что же с нами будет дальше? Читатель же невольно задается вопросом — неужели и фантастические сюжеты "Манараги" окажутся пророческими?»
Владимир Сорокин (р. 1955) — автор повестей, рассказов, пьес, киносценариев и романов, последний из которых, «Теллурия», был опубликован в 2013 году. В 2014 году режиссер Марат Гацалов поставил по «Теллурии» спектакль на Новой сцене Александринского театра.
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