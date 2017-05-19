Первый фильм Балабанова покажут в Москве и Петербурге© Cineticle
25 февраля в день рождения Алексея Балабанова журнал Cineticle и кинокомпания СТВ представят в Москве и Петербурге дебютный фильм режиссера «Счастливые дни» (1991).
Впервые в России фильм будет показан в отреставрированной версии на DCP.
«Самый тайный и тихий шедевр, сомнамбулическая прогулка по мертвому cюрреалистичному Петербургу, все это — черно-белый дебют Алексея Балабанова, снятый в стилистике театра абсурда по пьесе Сэмуэля Беккета. Фильм-участник программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в 1992 году», — сообщает сайт Cineticle.
Показы состоятся в киноцентре «Родина» (Петербург) и в кинотеатре «35мм» (Москва).
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