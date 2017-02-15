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В Мариинке состоится премьера монооперы Юрия Буцко «Записки сумасшедшего»

News_detailed_picture© Мариинский театр

Сегодня, 15 февраля в 19:00 в Зале Прокофьева (Мариинский-2) пройдет премьера монооперы «Записки сумасшедшего» Юрия Буцко (1938-2015).

Как сообзщает пресс-служба Мариинского театра, в главной партии готовятся выступить солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой: Дмитрий Гарбовский и Филипп Евич. Над постановкой работает молодой режиссер Глеб Черепанов, известный несколькими спектаклями на сцене МХТ имени Чехова.

Монооперу «Записки сумасшедшего» по повести Николая Гоголя Юрий Буцко написал в 1963 году, когда он был студентом Московской консерватории. Премьера в камерном варианте (солисту Владимиру Свистову аккомпанировал автор) состоялась в Московской консерватории в 1964 году.

Позднее, несмотря на то, что Юрий Буцко был уверен, что его произведение никогда не будет исполняться, оно неоднократно появлялось на сцене как в камерном варианте, так и в сопровождении оркестра.

В 1970-х Симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии под управлением Арнольда Каца осуществил аудиозапись оперы совместно с Сергеем Яковенко, выпущенную на фирме «Мелодия», а в 1980 году был снят фильм-опера с Владимиром Урбановичем в главной роли. В 1999 году «Записок сумасшедшего» поставили в Оперном театре Московской консерватории, с тех пор моноопера периодически появляется на сценах музыкальных театров России.

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