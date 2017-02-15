Сократится финансирование ведущих российских вузов

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Постановлением правительства объем средств, выделяемых на осуществление государственной программы поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди иностранных университетов, в ближайшие три года сокращается почти на 13 млрд рублей.

Как сообщает «Медуза», речь идет о финансировании программы, известной как «проект 5-100», в результате реализации которого не менее пяти отечественных вузов к 2020 году должны войти в топ-100 мировых рейтингов.

Первоначально предполагалось, что в 2017–2020 годах в рамках программы ведущим университетам РФ будет ежегодно выделяться по 14,5 млрд рублей «в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Согласно постановлению правительства от 10 февраля, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в 2017 году финансирование уменьшается до 10,6 млрд рублей, в 2018-м — до 10,2 млрд рублей, в 2019-м — до 10 млрд рублей, и только в 2020 году сохранится на запланированном уровне.

В программе участвует 21 вуз, в том числе ВШЭ, МИФИ, МФТИ, МИСиС и другие университеты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Петербурга и Владивостока.



