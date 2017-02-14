В июне в Москве пройдет международный конкурс артистов балета

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Сегодня, 14 февраля, состоялось первое заседание оргкомитета XIII Московского международного конкурса артистов балета, который состоится в Большом театре 10-20 июня 2017 года.

«У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр съезжались и участники, и гости, и специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменовала собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяла мировой порядок в искусстве танца. — рассказал ТАСС художественный руководитель и председатель жюри конкурса балетмейстер Юрий Григорович. — Мы смогли сохранить высоту и привлекательность конкурса, он по-прежнему самая авторитетная инстанция в мировом конкурсном движении».

Московский международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проводится раз в четыре года. Председателем жюри первого конкурса была Галина Уланова, во главе оргкомитета был Игорь Моисеев, председателем оргкомитета многих последующих конкурсов — Ольга Лепешинская. Юрий Григорович возглавляет жюри с 1973 года.

За годы существования конкурса в нем соревоновались 1198 участников из 35 стран. Было присуждено 64 золотых медали, четыре артиста были удостоены Гран-при: Надежда Павлова (1973), Ирек Мухамедов (1981), Андрей Баталов (1997) и Денис Матвиенко (2005).

С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов. На конкурсе проводятся творческие встречи, семинары, мастер-классы и выставки.

Ожидается, что в этом году на конкурс приедут более 200 артистов балета и хореографов из 15 стран мира. В жюри приглашены ведущие российские и зарубежные деятели в области хореографического искусства, в том числе из США, Великобритании, Японии, КНР, Австрии и Италии.



