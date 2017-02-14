В Россию едут alt-J

© Pop Farm

Британская инди-рок группа alt-J выступит в Москве и Петербурге летом 2017 года.

Концерты состоятся 30 августа в клубе Stadium в Москве и 31 августа в клубе A2 Green Concert в Петербурге.

Группу alt-J основали в 2007 году четверо студентов Лидского университета, выбрав в качестве названия сочетание клавиш на Apple Mac для ввода символа дельта, Δ.

Дебютный альбом «An Awesome Wave» вышел в 2012 году, достиг 13-го места в британском чарте и выиграл премию Mercury Prize как лучший альбом в Великобритании и Ирландии, а клип «Breezeblocks» собрал почти 125 млн просмотров на YouTube.

Второй студийный альбом группы, «This Is All Yours», занял первое место в британском чарте, второе в чартах Бельгии, Австралии и Канады и четвертое в США. Пластинка получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» и три номинации на Brit Awards.

«На двух своих альбомах... они не мечутся между крайностями, а совмещают эти две стороны в нечто совсем иное. Как результат — они нравятся и фанатам независимой музыки, и тем, кто слушает только радио. — сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm. — Ни тем, ни другим они не хотят специально понравиться и сэмплируют Майли Сайрус так, что ее невозможно узнать, пишут страшные песни по мотивам детских книг и посвящают сразу несколько композиций японскому городу. По слухам, в этом году они выпустят третий альбом — возможно, на российских концертах мы одними из первых услышим новые песни».



