Олег Куваев сделал сериал «Масяня в Швеции»© Олег Куваев / Sweden.ru
Сегодня, 14 февраля, вышла последняя, пятая серия сериала Олега Куваева «Масяня в Швеции», созданного в сотрудничестве с официальным сайтом Швеции в России Sweden.ru.
Серия выложена на официальной странице Швеции на русском языке в соцсети «Вконтакте». Полностью сериал можно посмотреть на этой же странице или на сайте Sweden.ru.
Масяня — персонаж флеш-мультфильмов, которые с начала 2000-х делает петербургский художник Олег Куваев. В новом сериале Масяня и ее семья оказываются в Швеции.
Они выясняют, насколько настоящая Швеция похоже на то, как они себе ее представляли, узнают об отношениях шведов с алкоголем, кофе, друг с другом, о том, почему король платит налоги, как обычный швед, и о том, легко ли женщине в Швеции сделать карьеру. В последней серии речь идет об отношении шведов к природе и об особенностях национальной кухни.
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